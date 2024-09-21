Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK canlı yayınında Yusuf Tekin, öğretmen atamalarını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki bir kişinin yanlışlıkla açtığını belirtirken soruşturma açıldığını söyledi.

Tekin konuşmasına şöyle devam etti:

"MÜLAKAT SONUÇLARI YANLIŞLIKLA SIZDI"

Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar.

"TUTANAK DA TUTUYORUZ"

Şunun altını çizelim. 2002'den itibaren Türkiye'de atanan öğretmen sayılarına bakarsak öğretmenlerin yüzde 80'i 2002'den sonra atananlar. Öğretmen ataması konusunda hassasız. Siz bir öğretmen adayısınız, size dedik ki 10. sınıf matematikten bir konudan sınava gireceksiniz. Size evrak geldi. Sınava giriş bilgilerinizde size ait bir bilgi yok sadece size tanımladığımız bir kod var. Evrakta size torpil yapılacak bir bilgi yok. Jüri üyelerinin de kodları var. Jüri üyeleri sınavdan sonra not değiştiremez. Sistem kapanıyor. Teknik olarak torpil yapılması imkansız, mümkün değil. Güvenlik tedbirlerimiz torpili imkansız kılıyor. Tutanak da tutuyoruz. Sesli ve görüntülü kayıt da var.