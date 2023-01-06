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Özel okula zam oranının üzerinde ödeme yapanlar dikkat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretlerinin yüzde 65 zam oranıyla sınırlandırıldığını duyurmuştu. Açıklamadan önce okullarına yüzde 100 oranında ödeme yapan pek çok veli bulunuyor. Peki yüzde 65'ten fazla yapılan ödemeler geri alınabilecek mi?

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 20:56
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Milli Eğitim Bakanının zam oranı açıklaması öncesi özel okullara para ödeyenler fazla miktarı geri alacak mı

Özel okula zam oranının üzerinde ödeme yapanlar dikkat
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararı alınmasının ardından yüzde 65'ten fazla ödeme yapan veliler paralarını geri alıp alamayacağını merak ediyor. Habertürk'ten Gizem Türemen'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu açıklamalarda bulundu:

Önden yapılan ödemelerde fark miktarını geri alabilirler. Veli önce okulla yazışsın, farkın kendisine iadesini talep etsin. Olumlu yaklaşılmadığı takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etsin. Makul bir sürede yine fark ödenmezse Tüketici Hakem Heyetine başvurarak oradan karar alabilirler.

ZAM DİĞER KALEMLERE YANSIR MI?

Ancak geri ödeme konusunda belirsizlik de var. Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özkan Özkan şöyle konuştu:

Bazı özel okullar '1 sene sonra yeni kayıtta mahsuplaşalım' şeklinde öneride bulunuyorlar. Bu aşamada Bakanlıkça da iadelerin hemen ve defaten yapılacağı şeklinde duyurulmalı.

Öğrenci velilerinin bir diğer endişesi ise okul kayıt ücretinden alınamayan zam oranının diğer kalemlere zam olarak yansıması.

Özkan konuyla ilgili olarak açıklamalarına şöyle devam etti: Mesela okul yemek hizmetine yüzde 300-500 zam yapabilir. Bu da ne yazık ki suiistimale açık hale geliyor. Bakanlıktan beklentimiz ek hizmetlerle ilgili bir sınırlama olması...

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