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2023 bütçesinden 3,5 milyar lira kaynak! Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Vakfı’na çalıştı

Eğitim bütçesinden 2023’te Maarif Vakfı’na 3,5 milyar lira kaynak aktarımı öngörüldü. Maarif Vakfı’nda öğrenci başına düşen para 69,9 bin TL olurken MEB’e bağlı okullarda ise bu tutar 23,9 bin TL’de kaldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:30
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Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Vakfı’na çalıştı. 2023 bütçesinden 3,5 milyar lira kaynak

2023 bütçesinden 3,5 milyar lira kaynak! Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Vakfı’na çalıştı
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Kuruluş yasasında yer almasına karşın yönetiminde MEB temsilcisinin bulunmadığı Türkiye Maarif Vakfı’na 2023’de aktarılması öngörülen kaynak, çarpıcı bir detayı gün yüzüne çıkardı. Vakfın okullarında öğrenim gören öğrenci başına düşen para, Türkiye’deki devlet okullarında öğrenim gören öğrenciler için ayrılan tutarı üçe katladı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, FETÖ’ye ait yurtdışındaki okulları devralmak amacıyla kurulan Maarif Vakfı, bu yıl itibarıyla 51 ülkede 440 okula ulaştı. Maarif Vakfı idaresindeki okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ise 50 bin ile ifade edildi.

ÖDENEK REKORU

Eğitim bütçesinden 2019’da 422,5 milyon TL, 2020’de 684 milyon TL, 2021’de 1,7 milyar TL, 2022’de 1,3 milyar TL para aktarılan Maarif Vakfı’na, önümüzdeki yıl için 3,5 milyar TL para aktarımı öngörüldü. Vakfın ödeneğindeki rekor artış, “Okul sayısındaki artış ve dövizdeki dalgalanmaya” bağlanırken öğrenci sayıları itibarıyla vakıf, bütçesi ile MEB’i geride bıraktı. Vakıfta bir öğrencinin maliyeti 69 bin 997 TL olarak hesaplanırken bu hesap MEB’de oldukça düşük gerçekleşti. Türkiye’de devlet okullarında öğrenim gören 17 milyon 577 bin 338 öğrenci üzerinden yapılan hesaba göre, MEB bütçesinden öğrenci başına yalnızca 23 bin 980 TL düştü.

YETKİ KARMAŞASI

MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, faaliyet raporlarında Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakındı. MEB, vakfın kaynakların etkin kullanımına engel olduğunu bildirdi. Müdürlüğün faaliyet raporunda yer alan, “Zayıflıklar” bölümüne şu not düşüldü: “Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşlar özellikle yurt dışında Genel Müdürlüğümüzle mükerrer sahalarda bulunmaktadır. Söz konusu kurum ve kuruluşlarla iletişimin artırılıp farklı sahalara yönlendirme yapılarak devletin kaynakları daha etkili ve verimli kullanılmalıdır.”

İŞTE MAARİF OKULLARINA AKTARILAN PARA

2019: 422,5 milyon TL

2020: 684 milyon TL

2021: 1,7 milyar TL

2022: 1,3 milyar TL

2023: 3,5 milyar TL

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