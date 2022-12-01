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Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 10 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 08:08
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Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli olarak 10 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak.

Son başvuru tarihi ise 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANINA İLİŞKİN DUYURU
''Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca; 2021 ve 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır.''

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel Şartlar İçin)
Telefon: 0 (312) 296 94 49
Personel Genel Müdürlüğü
Telefon: 0 (312) 413 38 13 - 0 (312) 413 28 40

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