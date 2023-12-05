Milli Eğitim Bakanlığı’ndan AKP’li isme kıyak ihale. Adrese teslim

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir yıl boyunca kullanacağı 55 milyon 208 bin TL’lik kiralık araç ihalesinin AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketine verildiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan AKP’li isme kıyak ihale. Adrese teslim

illi Eğitim Bakanlığı, bir yıllık araç kiralama için 55 milyon 208 bin TL harcadı. Bu araçların, AKP’li bir milletvekili adayının şirketine ait olduğu belirtildi.

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55,2 MİLYON TL’LİK İMZA

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3 Kasım’da pazarlık yöntemiyle araç kiralama ihalesi yaptı. İhaleye iki şirket katıldı. En düşük teklifi veren Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi ile 55 milyon 208 bin 428 TL’lik sözleşme imzalandı.

Kayatur Filo Kiralama’nın sahibi Mehmet Kaya, aynı zamanda Kaya Seyahat Firması’nın da patronu. Kaya Seyahat, çok sayıda kamu ihalesine girdi. Mehmet Kaya, 2018 seçimlerinde AKP’den Ankara milletvekili olmak için başvurdu.

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BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Eğitimin bir çok kademesinde ödenek nedeniyle zorluk yaşayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir harcama yapması büyük tepki çekti.

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ÖĞRETMEN GEÇİNEMİYOR

MEB’in yaptığı bu harcama, Türkiye’deki öğretmenlerin geçim sıkıntısını da akıllara getirdi. Eğitim-İş Sendikası’nın yaptığı bir araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 94,6’sı maaşlarının yeterli olmadığını, yüzde 91’i geçinemediğini, yüzde 66’sı borçları nedeniyle motivasyonunun düştüğünü, yüzde 84’ü çocuklarının ihtiyacını karşılayamadığı belirtildi.

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