Sakarya'da küçücük kız çocukları tarikat yurdunda kalıyor okula gönderilmiyor. Milli Eğitim'in bundan haberi var mı?

Geçtiğimiz günlerde İsmailağa Tarikatı’na bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla “evlendirmesi” ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalı ile sarsılan Türkiye, yeni bir skandalla daha karşı karşıya.



Haberalternatif.com’dan Celal Eren Çelik’in haberine göre, İstanbul merkezli olan ve kendisini Sakarya’da “Mahmutefendi’ye bağlı” (Mahmutefendi olarak anılan Mahmut Ustaosmanoğlu İsmailağa Tarikatı'nın şeyhiydi ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti) olarak tanıtan Darul Erkam isimli “derneğin” Sakarya’da bulunan yurdunda yaşları 8-10 arasında değişen kız çocuklarının Cuma akşamlarından, Pazar akşamlarına kadar yatılı olarak kaldığı, “derneğin” çocukların ailelerini “Milli Eğitim Bakanlığının İslam’a aykırı olarak eğitim verdiği” şeklindeki propaganda ile ikna ederek “İslami usüllere uygun biçimde çocuklarını yetiştirmek üzere” kendi yurduna aldığı ve aileler ile haftada sadece 2 gün görüştürdüğü ortaya çıktı.



Darul Erkam isimli “derneğin” yaşları 8 ila 10 arasında değişen kız çocuklarını yurttan çıkartmadığı belirtilirken, çocukların eylül ayından bu yana kayıtlı oldukları devletin resmi eğitim veren okullarına da hiç gönderilmedikleri ortaya çıktı.



Darul Erkam isimli “derneğin” çocukların yurtta kalmaları karşılığında ailelerden 500 TL ile 1000 TL arasında değişen miktarda ücret aldığı belirtiliyor.



EVİNE GİDEN KIZ ÇOCUĞU TÜM KOT PANTOLONLARINI YIRTMIŞ

Öte yandan haftanın 5 günü gerici derneğin yurdunda kalan çocuklarda belirgin “değişimler” gözleniyor. Örneğin "derneğin" yurdunda kalan bir kız öğrencinin hafta sonu evine geldiğinde evdeki tüm kot pantolonları kestiği bunun da dernek yurdunda verilen koyu İslami eğitimin sonucu olduğu ifade ediliyor.



ÇOCUKLARIN YAKINLARI ENDİŞELİ

Gerici Darul Erkam derneği gönderilen çocukların amca, dayı, hala, büyükbaba gibi 2. dereceden akrabaları ise kız çocuklarının durumları için endişeli.

Gerici Darul Erkam “derneğinin” yurdunda kalan kız çocuklarından birisinin dayısı ve dedesi ise konuyu hem CİMER’e hem de Sakarya Pamukova Kaymakamlığı’na verdikleri şikayet dilekçeleri ile resmi kayıtlara da geçirmiş durumdalar.



ŞİKAYET DİLEKÇELERİ

İşte devletin kayıtlarına giren Darul Erkam “derneğinin” kız çocuklarını yurtlarında tutması ile ilgili CİMER ve Sakarya Pamukova Kaymakamlığı’na iletilen o şikayet dilekçeleri:











Ancak gerek CİMER’e yapılan başvurular gerekse Sakarya Pamukova Kaymakamlığı’na yapılan başvurular sonuçsuz kalmış ve aileye yanıt verilmemiş durumda. Tüm şikayetlere rağmen Darul Erkam kanunlara aykırı bu faaliyetlerine ise devam etmekte.



“DERNEK” YÖNETİCİLERİ ÖNCE İNKAR ETTİ, SONRA “SİZE DÖNECEĞİZ” DEYİP TELEFONU KAPATTI

“Derneğe” telefon ile arayarak durumu soran Haberalternatif.com, yöneticilerden “Sakarya’da sadece İslami İlimler Akademi’miz var, küçük çocuklar yok orada” şeklinde yanıt alsa da CİMER ve Sakarya Pamukova Kaymakamlığı’na yapılan şikayet başvurusu belgelerinin ellerinde olduğunu söyleyince acele şekilde “Biz başka arkadaşlarla da konuşalım size döneceğiz” diyerek telefonu kapattı. Ancak “dernek” yönetimi adına herhangi bir yetkili bir daha dönüş yapmadı.

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