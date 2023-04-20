Milli Eğitim’in seminerinde öğretmenlere hurafe anlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere verdiği seminerde hurefe anlatıldığı ortaya çıktı. Seminerde konuşan Prof. Dr. Sabri Küçükaşçı, “Kâbe’nin üzerinden hiçbir kuş geçmez. Eğer bir kuş yolunu şaşırıp oradan geçerse hemen düşer” dedi.

Milli Eğitim’in seminerinde öğretmenlere hurafe anlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sertifika alabildiği Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) verilen bir seminerde öğretmenlere anlatılanlar dikkat çekti.

“İslam medeniyeti” adlı seminerde konuşan Prof. Dr. Sabri Küçükaşçı, “Kâbe’nin üzerinden hiçbir kuş geçmez. Eğer bir kuş yolunu şaşırıp oradan geçerse hemen düşer. Kâbe’nin öyle bir manevi anlamı var” dedi. Ancak tartışma yaratan bu iddia daha önce de gündeme gelirken ilahiyatçılar bu iddiayı yalanladı.

'PROFESÖRLÜĞÜ İNCELENMELİ'

Küçükaşçı’nın ifadelerine tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, EBA sistemiyle hem öğrenciye hem eğitimciye eziyet eden MEB’in, ÖBA’da da rezaletlere imza attığını kaydederek “Akıldan ve bilimden uzak tekke sohbetlerinin eğitimciye ‘eğitim’ verilen bir platforma hiç utanıp sıkılmadan koyulması, öğretmenlerin aklına tepeden bakanların kendi akıllarının ne kadarcık olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Eğitimin laf olsun diye hazırlanmış bir ÖBA’ya değil, akıl ışığında çalışabilecek bir MEB’e ihtiyacı olduğunu belirten Özbay, “Son 20 yıldır, hak etmediği halde akademik unvanlarla donatılan binlerce gerici olduğu göz önüne alınarak Kâbe’deki bu ‘kuş bilimci’ şahsın da profesörlüğü incelenmeli” ifadelerini kullandı.

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