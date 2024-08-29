Milli Emlak'tan akıllı telefon fiyatına arsa fırsatı. KDV'den muaf tutulacak

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak'tan akıllı telefon fiyatına arsa fırsatı. KDV'den muaf tutulacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı şehirlerinde arsa, arazi, bağ-bahçe ve tarla satışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlar, ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun taşınmazları seçerek bu ihalelere katılabilecek.

Özellikle dar gelirli vatandaşlar için sunulan uygun fiyatlı taşınmazlar büyük ilgi görüyor. Özellikle 30 bin TL tahmini ihale bedeliyle satışa sunulan arsalar, geniş bir alıcı kitlesinin dikkatini çekiyor.

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30 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKIYOR

Çeşitli şehirlerdeki arsalar, farklı fiyat aralıklarında alıcılarını bekliyor. Örneğin, Çorum'un Kargı ilçesinde 30 bin TL tahmini bedelle satışa çıkan arsalar, bu kategoride öne çıkanlardan. Bunun yanı sıra, diğer taşınmazlar da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve farklı fiyat aralıklarında ihaleye sunulmuş durumda.

24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihalelerde, taşınmazların fiyat aralıkları dikkat çekiyor. En düşük ihale bedeli 15 bin TL olarak belirlenirken, en yüksek bedel ise 7 milyon 950 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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