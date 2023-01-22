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Nisanur Erbil İspanya'da kürsüye çıktı

Milli eskrimci Nisanur Erbil, İspanya'da gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 14:41
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Milli eskrimci Nisanur Erbil, İspanya'da bronz madalya kazandı

Nisanur Erbil İspanya'da kürsüye çıktı
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Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Segovia'daki organizasyonda başarılı ön eleme müsabakalarının ardından tablo 128'i maç yapmadan geçen Nisanur Erbil, tablo 64'te Ines Isabel Silva'yı 15-8, tablo 32'de Yelin Zou'yu 15-12 ve tablo 16'da Maiella Viale'yi 15-14 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Mathilde Maoroux'yu 15-14'le geçen Nisanur Erbil, yarı finalde Fransız Lola Tranquille'ye 15-12 kaybederek final şansını yitirdi ve bronz madalya elde etti.

 

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