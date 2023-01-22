Nisanur Erbil İspanya'da kürsüye çıktı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Segovia'daki organizasyonda başarılı ön eleme müsabakalarının ardından tablo 128'i maç yapmadan geçen Nisanur Erbil, tablo 64'te Ines Isabel Silva'yı 15-8, tablo 32'de Yelin Zou'yu 15-12 ve tablo 16'da Maiella Viale'yi 15-14 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Mathilde Maoroux'yu 15-14'le geçen Nisanur Erbil, yarı finalde Fransız Lola Tranquille'ye 15-12 kaybederek final şansını yitirdi ve bronz madalya elde etti.