Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı. Çapraz bağları koptu

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Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı. Çapraz bağları koptu

Premier Lig takımlarından Bournemouth'da kariyerini sürdüren Enes Ünal'dan kötü haber geldi.

Bournemouth'dan yapılan açıklamada Futbolcu Enes Ünal bugünkü antrenmanda sakatlandığı ve çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Enes'in önünde önemli bir rehabilitasyon süreci var. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve kulübün sağlık ekibi mümkün olan en iyi şekilde ona desteğini sunacak. Hepimiz Enes'in yayındayız ve iyileşme süreciyle gerekli bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceğiz." denildi.

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