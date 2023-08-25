Milli Gazete 2 yıldır süren yanlış ekonomi politikasından Erdoğan’ı sorumlu tuttu

Merkez Bankasının faizi 750 baz puanlık artışla yüzde 25’e çekmesinin yankıları sürüyor. Milli Gazete bugünkü manşetine iktidarın faiz politikasındaki değişikliğe dikkat çekerek yanlış ekonomi politikalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tuttu. Gazetenin manşetinde “’ Açılın ben ekonomistim’ diye girilen yolda 2 yıl yüründükten sonra faiz yeniden yüzde 25 çıkarıldı ama adeta denek hale getirilen koskoca bir ülke de ekmeğe muhtaç edildi” ifadeleri yer aldı.

Milli Gazete’nin manşetinde yer alan “85 milyonluk denek” başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı:

“21 Nisan 2023’te, “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, Türkiye’de faiz devamlı düşecek” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra 14 Haziran’da, “Tabii bazı arkadaşlar, ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor’ gibi bir yanılgının içine düşmesin.

Ben burada aynıyım” demişti. Bu sözlerden 2 ay sonra faizler 7,5 puan birden arttı! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dünkü toplantısında politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5’ten yüzde 25’e çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası’na ise Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından “iktidarın ısrarla sürdürdüğü düşük faiz” politikasından uzaklaşılırken, seçimlerin ardından üst üste üçüncü kez faiz artışı gerçekleştirildi. 22 Haziran 2023 tarihinde politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50’den yüzde 15,00 seviyesine yükseltilmişti. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00’ten yüzde 17,50’ye yükseltilmişti.”