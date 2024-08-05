Milli güreşçi Enes Başar bu kez başaramadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli güreşçi Enes Başar, çeyrek final şansını kaybetti.
Bir önceki turda Sırp güreşçi Georgij Tibilov ile karşı karşıya gelen Enes Başar, ilk yarısını 7-0 geride kapattığı müsabakadan 8-7'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükselmişti.
Champ de Mars Arena'da başlayan karşılaşmalarda, erkekler 60 kilo grekoromen stil kategorisinde mücadele eden Enes Başar, son 16 turunda mindere çıktı.
Romanyalı güreşçi Razvan Arnaut ile karşılaşan Enes, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçtan 4-2'lik yenilgiyle ayrılarak çeyrek finale yükselemedi.
Romanyalı Razvan Arnaut'un finale çıkması durumunda Enes Başar, repesaj maçına çıkma hakkı kazanacak.
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