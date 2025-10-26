Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular İbrahim Metehan Yaprak gümüş, Hakan Büyükçingil bronz madalyanın sahibi oldu.

Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mücadele eden İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde bireysel şampiyonaya katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

İbrahim Metehan, final müsabakasında ABD'li rakibi Levi David Haines'e kaybederek gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil ise üçüncülük mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera'yı mağlup ederek bronz madalya elde etti.