Milli kaleci, Ege Yıldızları’na kadrosuna katıldı

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde mücadele eden ve bu yıl ülkemizi Hokey Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil edecek olan Menteşe CB Ege Yıldızları Spor Kulübü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, A Milli Kadın Hokey Takımı'nın tecrübeli kalecisi 21 yaşındaki Arzu Nur Öztürk'ü transfer ederek dikkatleri üzerine çekti.

Hokey kariyerine genç yaşta önemli başarılar sığdıran Arzu Nur Öztürk, 2018 yılından bu yana A Milli formayı taşıyor. Türkiye'nin en tecrübeli kadın hokey kalecileri arasında yer alan Öztürk, yeni takımına katkı sunmak için sabırsızlandığını belirterek, "Hedefimiz Avrupa Kupası'nı Muğla'ya getirmek" dedi.

CB Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen, Arzu Nur Öztürk'ün transferinin önemine değinerek, Süper Lig'de her pozisyon için oyuncu yetiştirmenin mümkün olmadığını, bu nedenle kritik mevkilerde transferlere ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Başkan Şen, "Bu transferde emeği geçen İstanbul Haydarpaşa Spor Kulübü ve Varol Vardar hocamıza teşekkür ederiz. Avrupa Kupası öncesi birkaç transfer daha yapmayı planlıyoruz. 6 Aralık'ta Alanya'ya hareket ediyoruz ve inşallah başarılı bir şekilde Muğla'ya döneceğiz" diye konuştu.