Milli Mücadele’nin temellerinin atıldığı bina: Erzurum Kongre Binası

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binası ziyaretçilerini "Milli Mücadele" dönemine götürüyor.

KAYNAK: AA
Milli Mücadele’nin temellerinin atıldığı bina: Erzurum Kongre Binası

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 2016'da Resim Heykel Müzesi olarak tahsis edilen Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki kongre binası, 6 bin 146 metrekare arazi üzerinde bulunuyor.

Milli Mücadele döneminde önemli kararların alındığı kongre binasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında çalışma yapan gerçek ve tüzel kişilerin kullanımı için 2 salon bulunuyor.

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Öğretmen, öğrenci, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz olan, yılın ilk 6 ayında 16 bin 186 ziyaretçi ağırlayan müzenin envanterinde, 217 tablo, 3 heykel, 8 seramik ve 8 özgün baskı olmak üzere 236 eser yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde önemli kararlar alınan Erzurum Kongresi'nin yapıldığı salonu da gezen ziyaretçiler, burada tarihçilerin anlattığı kongre toplantısını dinleyip Milli Mücadele döneminde yaşananları yerinde öğrenme fırsatı buluyor.

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İstanbul'dan gelen 56 yaşındaki Ayhan Özköse, AA muhabirine, müzede sergilenen eserlerin Türk tarihi ve kültürü açısından önemli olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın kararının Erzurum Kongresi'nde alındığını anımsatan Özköse, "Her yıl memleketime gelirim. Her geldiğimde burayı ve diğer tarihi yerleri gezerim. Kongre binası, eserler ve müze çok güzel. Müzede mükemmel bir bakım var. Donanım ve dizaynı çok beğendim." dedi.

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İzmir'den annesi ve oğluyla gelen 33 yaşındaki Yağmur Sağsöz ise Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binanın çok değerli olduğuna işaret etti.

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Çok heyecanlı olduklarını ifade eden Sağsöz, şunları kaydetti:
"Oğlum, Atatürk'ün, yürüdüğü yerlerde yürüsün diye geldim. Gerçekten muhteşem bir bina içindeyiz. Özellikle kongrenin yapıldığı salonda herkesin oturduğu yerin belirtilmiş olması çok güzel. Kongreye katılanların fotoğraflarıyla anlatılmış şeklini de çok beğendik. Cumhuriyet çok değerli çünkü biz bunu millet olarak kolay kazanmadık. Kolay kazanmadığımızı, çok kan döktüğümüzü ve bu toprakların çok kıymetli olduğunu bizden sonraki bütün nesle anlatmamız gerekiyor."

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Aydın'ın Efeler ilçesinden ailesiyle gelen 33 yaşındaki Sercan Akdağ da Cumhuriyet'in 100. ve Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümünde kongre merkezini görmeye geldiklerini anlattı.

Akdağ, kongre binasının tarih koktuğunu belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılındayız. Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü kapsamında gelmişken bu önemli tarihi yapıyı görmek istedik. Herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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