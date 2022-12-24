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Milli Piyangoculardan Diyanet'e yanıt: Esas kul hakkını yiyen günah işler

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na yanıt geldi. Poyraz, Cuma hutbesinde yer alan yılbaşı kutlamaları ve şans oyunlarına ilişkin ifadelerle ilgili “Esas günah olan, milletin kul hakkını yiyen günah işler” dedi. Poyraz ayrıca Diyanetin, AKP-Demirören ilişkisini unuttuğunu iddia etti

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 12:31
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Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı'ndan Diyanet'e yanıt: Esas kul hakkını yiyen günah işler

Milli Piyangoculardan Diyanet'e yanıt: Esas kul hakkını yiyen günah işler
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma hutbesinde yılbaşı kutlamanın, piyango ve şans oyunlarının haram olduğu ifadeleri yer aldı.

Diyanet’in ifadeleri şöyle:

“Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır.”

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz ise hutbede yer alan ifadelere tepki gösterdi. Esas günahın kul hakkı yemek olduğunu belirten Poyraz işe şöyle karşılık verdi:

“2022 yılını acısıyla tatlısıyla bir hafta sonra geride bırakacağız. Yaşanan acılarımız var. Yanlış giden işler var. İyi olan şeyler de var. Ama bunların hepsi 2022 yılında geride kalacak. 2023 yılına girerken insanların barış, hoşgörü ve huzur içerisinde bir arada eğlenmesinin bize göre bir sakıncasının olmadığını düşünmekteyiz. Ayrıca her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da yılbaşı öncesinde de bazı çevrelerce çeşitli açıklamalar var. Bu açıklamalardan eğlence sektöründe, yılbaşında eğlenmenin günah olduğunu, eğlence sektörüne dönük birtakım olumsuz açıklamaların yapıldığını ve bu açıklamaların bu sektörde milyonlarca insanı olumsuz yönde etkilediğini, bunun gereksiz olduğunu, her vatandaş yasal çerçevesinde istediği işi yaparken ticaret yapmanın hakkı vardır.

“BAYİLERİN BU TÜR AÇIKLAMALARDAN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEKTEYİZ”

Ticaret yapmanın, her sektörde iş yapmanın bir hakkıdır her vatandaşımızın. Dolayısıyla burada, bu işi yaparken bu vatandaşlarımızın işine zarar verecek, zarar getirecek birtakım açıklamalardan kaçınmak gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla eğlenmenin, en azından acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakırken yeni bir yıla iyi temennilerle huzur ve barış içerisinde, ülkemizin, insanımızın mutlu olması temennisiyle o geceyi eşiyle, dostuyla bir arada geçirmenin ve bir arada eğlenmenin bize göre bir sakıncasının olmadığının, biz sektörel olarak temsil ettiğimiz iddia, ganyan, sayısal ve milli piyango bayilerinin bu tür açıklamalardan zarar gördüğünü düşünmekteyiz. Bundan kaçınmak gerekiyor. Esas günah olan, milletin kul hakkını yiyen günah işler. Ben Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz olarak bu açıklamayı gerekli görüyorum.”

DİYANET AKP-DEMİRÖREN İLİŞKİSİNİ UNUTTU

Öte yandan kumar hakkında sert ifadeler kullanan Diyanet, iktidarın bahis şirketi sahipleriyle olan ilişkisini görmezden geldi.

Milli Piyango ve İddaa ve Misli gibi bahis ve şans oyunları şirketlerini bünyesinde bulunduran Demirören Holding’in sahiplerinden Yıldırım Demirören’in AKP’yle yakın ilişkisi kamuoyu tarafından biliniyor.

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Teist
24.12.2022 12:49
Diyelim ki, yılbaşı kutlaması Hıristiyanlık'ta var. Kuran'da, onun da Tanrı sözü olduğu yazıyor. Yüce Kuran, onu ÖZÜ olan Ahzab suresinin 37. 50. ve 51 ayetlerinden başlanıp okunmalı.  
 
ali
24.12.2022 12:48
Madem piyango yasak. 20 yıldır destek verdiğiniz hükümet yasaklasın. Niye yasaklamıyor. Birde büyük ikramiye kimsye çıkmıyor. Talimatla alan pamık efendiye kalıyor. Borçlarını kapatsın diye.  
 
FG
24.12.2022 12:47
Diyanet o kuruluşlardan gelen vergilerden maaş alıyor, unutmasınlar.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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