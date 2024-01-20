Milli Piyango nasıl kazanılır? Milli Piyango çekilişleri ne zaman?

19 Ocak Cuma Milli Piyango çekişi saat 17.30 itibarıyla yapıldı. 19 Ocak Cuma Milli Piyango çekişi MP TV üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bilet sahipleri, çekilişi canlı takip ederken aynı zamanda kazandıran numaraları da Milli Piyango Online üzerinden öğrenebilirler.

Milli Piyango çekilişi, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenmektedir.

MİLLİ PİYANGO NASIL KAZANILIR?

Milli Piyango biletinde seçilen numaraların çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşmesi durumunda kazanç elde edilir. İkramiye dağıtımları aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Kazanan Numara Hane Sayısı:

Her bir ikramiye kategorisi için kazanan numara haneleri belirlenir.

Kazanan Farklı Numara Sayısı:

Her bir ikramiye kategorisi için kazanan farklı numara sayıları belirlenir.

Amorti Rakamları:

Milli Piyango biletinin son iki rakamı, çekilişte çıkan iki amorti rakamı ile eşleşirse, bilet sahibi amorti kazanır. Bu biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi:

Büyük ikramiye kazanan numara ile yalnızca tek bir rakam farklı olan bilet sahipleri, teselli ikramiyesi kazanır.

Her ikramiye kategorisi için, kazanan numaraların son rakamları, o kategorideki tüm numaraları kapsar. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, bilet sahibi ilgili ikramiyenin tamamını alır. Ancak yarım bilet üzerine basılı ise, bilet sahibi sadece ikramiyenin yarısını alır. Benzer şekilde, kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, bilet sahibi ilgili ikramiyenin sadece çeyreğini (dörtte birini) alır.