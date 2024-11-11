Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

1 Ocak'ta gerçekleştirilecek çekilişin büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak belirlendi. Geçen yıl 400 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl 600 milyon TL'ye yükseldi. Kazanan talihli, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesini kazanacak.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

2025 yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları da açıklandı. Çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL, tam bilet ise 600 TL'den satılacak. Yılbaşı çekilişinde, bilet sahipleri büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için şanslarını 1 Ocak'ta deneyecekler.

"TAMAMI DAĞITILACAK" GARANTİSİ

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da "tamamı dağıtılacak" sistemi uygulanacak. Büyük ikramiye, herhangi bir bilete çıkmazsa, bir bilete isabet edene kadar çekiliş tekrar edilecek.

VERGİ KESİNTİSİ: 60 MİLYON TL

Milli Piyango ikramiyesi kazananları için vergi oranı geçtiğimiz yıl %20'den %10'a düşürülmüştü. Bu yıl da aynı oran geçerli olacak. Yani, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan kişi, 60 milyon TL vergi kesintisi sonrası 540 milyon TL'yi cebine koyacak.