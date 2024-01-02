Milli Piyango'nun 400 milyonluk talihlisinin eşkali açıklandı. Böyle açıklama yapılır mı?

2024 yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye, 3550054 numaralı tam bilete isabet etti. Ancak sosyal medyada bu biletin Kolombiya’da internet üzerinden satın alındığına dair iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialar, büyük ikramiyenin Türkiye’de kalan bir vatandaşa çıkmadığı yönünde spekülasyonlara neden oldu. Bu durum karşısında Sisal Şans, resmi bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

ŞİMDİ HERKES BİRBİRİNDEN ŞÜPHELENECEK

Açıklamada, büyük ikramiyeyi kazanan biletin İstanbul’da bir bayiden alındığı ve bilet sahibinin T.C. kimlik numarasının sisteme kaydedildiği belirtildi. Ayrıca, bilet almak için T.C. kimlik numarası girilmesinin zorunlu olduğu ve yabancı uyruklu kişilerin bilet alamayacağı da vurgulandı. Böylece, şirket bu açıklamayla da kendini aklamaya çalıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.”

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ayrıca açıklamada söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreç de başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada “Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz.” ifadelerine yer verildi.