Milli Piyango online bilete çıktı. Bilet Kolombiya’dan alındı iddiası

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Milli Piyango online bilete çıktı. Bilet Kolombiya’dan alındı iddiası
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin online olarak alınan tam bilete çıkmasının ardından biletin Kolombiya'dan alındığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin kazananı belli oldu.

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı.

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin talihlisi Milli Piyango Online'dan alınan bir tam bilet oldu.

Büyük ikramiyenin tek bilete çıkması ve kazanan numaralar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KOLOMBİYA İDDİASI

Birçok sosyal medya kullanıcı büyük ikramiyenin kazananı olarak Yıldırım Demirören'i paylaşırken, X'te (Twitter) 'Kolombiya' etiketi de gündem oldu.

400 milyon TL'lik Milli Piyango büyük ikramiyesinin Kolombiya'dan online alınan tam bilete çıktığı iddiası kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bazı paylaşımlar şu şekilde;

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