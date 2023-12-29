Diyanet, yılın son hutbesinde yılbaşını hedef aldı: Noel baba, eğlence, çam ağacı, piyango, alkol...

Diyanet İşleri Başkanlığı, yılın son cuma hutbesinde hedefine yılbaşı kutlamalarını aldı.

Bugün camilerde okunması için yayımlanan hutbede, "Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım.” denildi.

"Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek" başlıklı hutbenin yılbaşına ilişkin bölümünün devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim."