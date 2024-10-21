Millî Reasürans Sanat Galerisi Yenileniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Millî Reasürans Sanat Galerisi Yenileniyor

30 seneye uzanan belleğiyle Türkiye’nin en eski ikinci kurum galerisi olan, toplamda 188 ulusal ve uluslararası sergi ve bu sergilere özgü hazırlanan 170’in üzerinde sergi kitabı ile görsel sanatlarda olduğu gibi yayıncılık tarihinde de önemli bir yeri bulunan Millî Reasürans Sanat Galerisi, binanın geçireceği restorasyon nedeniyle geçici olarak faaliyetlerine ara veriyor.

1992 yılında Sevinç & Şandor Hadi’nin ödüllü mimari projesi olarak hayata geçirilen Millî Reasürans binasının restorasyonu, Sevinç Hadi’nin onursal ortağı olduğu TeCe Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından üstlenilirken, proje kapsamında yapıya dahil edilecek tiyatro salonu ve sosyal mekânlar ile bina, yeni bir kültür merkezi kimliğine bürünecek.

1729514423-millire-sanat-galerisi4.jpg

Restorasyon boyunca sergi faaliyetlerine ara verecek olan Millî Reasürans Sanat Galerisi bu süreçte otuz yıllık belleğini dijitalleştirme çalışmasına devam edecek olup söz konusu belleği oluşturan bilgi, belge, görsel ve dokümanlarla, galerinin geçirdiği aşamaları ve zamanla evrildiği süreçleri 2025 yılının sonbaharında yenilenen mekânında izleyicilerle paylaşmak üzere sergi hazırlıklarını sürdürüyor.

Son Haberler
Jandarma dron ile iz sürdü, kayıp büyükbaşlar 3 saatte bulundu
Jandarma dron ile iz sürdü, kayıp büyükbaşlar 3 saatte bulundu
Atatürk Müzesi: İzmir'deki Ata yadigarı
Atatürk Müzesi: İzmir'deki Ata yadigarı
Gemlik Film Festivali 3. kez sanatseverlerle buluşuyor
Gemlik Film Festivali 3. kez sanatseverlerle buluşuyor
ABD’de helikopter radyo kulesine çarptı: 4 ölü
ABD’de helikopter radyo kulesine çarptı: 4 ölü
Now'ın sevilen dizisi final yapıyor!
Now'ın sevilen dizisi final yapıyor!