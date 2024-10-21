Millî Reasürans Sanat Galerisi Yenileniyor

1992 yılında Sevinç & Şandor Hadi’nin ödüllü mimari projesi olarak hayata geçirilen Millî Reasürans binasının restorasyonu, Sevinç Hadi’nin onursal ortağı olduğu TeCe Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından üstlenilirken, proje kapsamında yapıya dahil edilecek tiyatro salonu ve sosyal mekânlar ile bina, yeni bir kültür merkezi kimliğine bürünecek.

Restorasyon boyunca sergi faaliyetlerine ara verecek olan Millî Reasürans Sanat Galerisi bu süreçte otuz yıllık belleğini dijitalleştirme çalışmasına devam edecek olup söz konusu belleği oluşturan bilgi, belge, görsel ve dokümanlarla, galerinin geçirdiği aşamaları ve zamanla evrildiği süreçleri 2025 yılının sonbaharında yenilenen mekânında izleyicilerle paylaşmak üzere sergi hazırlıklarını sürdürüyor.