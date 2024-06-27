Bakan Güler Özbek mevkidaşı Korgeneral Kurbanov ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Güler Özbek mevkidaşı Korgeneral Kurbanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile bir araya geldi.

Güler Özbek mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Türkmenistan ziyaretinin ardından Özbekistan'daki resmi temaslarına devam ediyor. Dün, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilen Bakan Güler, bugün de Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile bir araya geldi. Bakan Güler, Korgeneral Bahadır Kurbanov tarafından Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Yaşar Güler'in tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törenin ardından her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ile savunma sanayisi konuları ele alındığı aktarıldı.

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