Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
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