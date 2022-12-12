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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:09
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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