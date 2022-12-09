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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Piri Reis denizaltısı testlere başladı

Milli Savunma Bakanlığı deniz testlerine başlayan PİRİREİS denizaltısının görüntülerini yayınladı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 12:26
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Piri Reis denizaltısı testlere başladı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Piri Reis denizaltısı testlere başladı
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Deniz testlerine başlayan PİRİREİS denizaltısının sefer görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı PİRİREİS’in 6 Aralık’ta deniz testleri başladı. PİRİREİS denizaltımıza icra edeceği harekâtlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz"

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