Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Piri Reis denizaltısı testlere başladı

Deniz testlerine başlayan PİRİREİS denizaltısının sefer görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı PİRİREİS’in 6 Aralık’ta deniz testleri başladı. PİRİREİS denizaltımıza icra edeceği harekâtlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz"
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.