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MSB: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan, 3'ü FETÖ, 2'si PKK/PYD/YPG üyesi 8 kişinin, hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:03
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Milli Savunma Bakanlığı: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı

MSB: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

 

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