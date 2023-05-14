Milli Savunma Bakanlığı’ndan Anneler Günü videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Anneler Günü videosu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, paraşüt eğitimi sırasında asker oğlu iniş yaptığı anda ona sarılmak için koşan annenin görüntüsüne yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Anne yüreği, anne duası… Asker olan evladının paraşüt eğitimini dualarla takip eden annemiz, oğlu iniş yapar yapmaz ona sarılmak için koşuyor. Bu vesileyle şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere dua ve destekleriyle Mehmetçiğimize en büyük desteği sağlayan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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