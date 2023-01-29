﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabındaki mesajda, "29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'nde Batı Trakya Türkü soydaşlarımızı selamlıyor, kimlik soykırımına karşı haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'e Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.