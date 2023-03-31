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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 610 bin 419 başvuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) 610 bin 419 adayın katılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:39
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 610 bin 419 başvuru

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 610 bin 419 başvuru
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Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılacağını, 1489 bina, 27 bin 134 salonun kullanılacağını belirtti.

Sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaşan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Sınava girecek tüm adaylara başarı dileyen Ersoy, temel esaslarının güvenli sınav uygulaması ve adayların en üst düzey başarıyı yakalamalarına katkı verecek motivasyonun sağlanması olduğunu bildirdi.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav sonuçları, 27 Nisan'da açıklanacak.

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