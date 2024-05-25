Milli sporcu gümüş madalyayı kaptı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sao Paulo kentinde yapılan Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası’nda Elke Lale Van Achterberg, pul müsabakaları sonrası tablo-32’de Polonyalı Karolina Strawinska’yı 15-7, t-16’da Güney Koreli sporcu Eun Hye Cho’yu 15-7 yendikten sonra çeyrek finalde Çinli rakibi Su Kang’ı 15-12 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu yarı finalde ise Çinli Rong Xiao’yu 15-8 yenerek finale yükseldi. Altın madalya mücadelesinde Taylandlı Saysunee Jana ile karşılaşan Elke Lale, rakibine 15-6 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Öte yandan Brezilya’da dün Flöre A kategorisinde milli sporculardan Hakan Akkaya mücadelesini 14’üncü sırada tamamladı.

Organizasyon, yarın sona erecek.