Milli sporcumuzdan hem altın hem kota. Paris'e bir bilet daha

Kaynak: İHA
Milli sporcumuzdan hem altın hem kota. Paris'e bir bilet daha
Para Powerlifting Dünya Kupası’nda 55 kilo kadınlarda mücadele eden Besra Duman altın madalya kazanarak, Paris Olimpiyatları kotasına aldı.

Mısır’ın Sharm El Sheikh şehrinde 34 ülkeden 245 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Para Powerlifting Dünya Kupası’nda 55 kilo kadınlarda mücadele eden Besra Duman toplamda elde ettiği 338 (110-113-115) kiloluk derecesiyle birinci olarak altın, bireysel de ise 115 kiloluk derecesiyle ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu bu sonuçlarla 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları kotasını kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Paris Olimpiyatları kotası kazanan ve 2 madalya kazanan Besra Duman’ı ve antrenörleri tebrik etti.

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