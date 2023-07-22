Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Milli Takım, Hırvatistan'ı 3-1 yendi.

KAYNAK: AA
Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı

CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda yarı finalde Hırvatistan'la karşılaştı.

Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde oynanan maçta rakibini 26-24, 25-15, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, adını finalde yazdırdı.

Türkiye, Yunanistan-İtalya maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşılaşacak.
(AA)

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