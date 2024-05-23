Milli Takım Belçika'yı 3-1 yendi

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım Belçika'yı 3-1 yendi

İşitme Engelliler Avrupa Futbol şampiyonası Antalya’da devam ediyor.

Ay Yıldızlı Milli takımız, Antalya’daki ikinci maçında Belçika’yı 3-1 mağlup etti. Millilerimiz ilk maçta Fransa’ya 2-1 mağlup olmuşlardı.
13 takımın mücadele ettiği Avrupa Şampiyonasında millilerimiz A grubunda oynadığı ikinci maçta Belçika’yı 3-1 mağlup ederek, tribüne gelen Antalyalı futbolseverleri sevindirdi.

Belçika karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkan millilerimiz 30. dakikada İmamettin Sünmez, 35. Dakikada İsmail Arda Yamaç, 56. dakikada Ahmet Ergin kaydetti.

Turnuvada çok iddiası olmayan Belçika’nın tek golünü ise Senne Dierckx attı. A grubunda oynanan diğer karşılaşmada ise Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Rakibine oranla daha derli toplu bir mücadele ortaya koyan Fransa karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
İşitme Engelliler Milli Futbol takımımız gruptaki son maçını Polonya ile oynayacak. Gruplarda ilk iki sırayı olan takım ile en iyi 3’lerden 2 takım final grubuna katılmayı hak kazanacak.
Turnuvada bundan sonra oynanacak olan karşılaşmalar eleme usulüne göre yapılacak.

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