Milli Takım doktorunun rezidansta sır ölümü: Serum detayı dikkat çekti!

Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu ve Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen (35) yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu. Bağdigen’den bir süredir haber alamayan meslektaşları, polis ekibiyle çilingir yardımıyla daireye giriş yaptı. Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Bağdigen’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

SERUM TAKILI HALDE BULUNDU

Olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen’den meslektaşları haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞUNU YAPMIŞ

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen’in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.