Milli takım Dünya Şampiyonası'ndan elendi

Kaynak: AA
Milli takım Dünya Şampiyonası'ndan elendi
Türkiye Milli Takımı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda 10. oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, grup aşamasını 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle bitirerek turnuvada 10. oldu.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, Kanada'nın Sidney kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Şampiyonanın grup aşamasında Japonya'yı 6-4, Estonya'yı 8-6, Yeni Zelanda'yı da 9-6 mağlup eden Türkiye, ABD'ye 8-4, Danimarka'ya 10-4, İsviçre'ye 8-7, Norveç'e 11-5, İsveç'e 9-6, Güney Kore'ye 10-3, Kanada'ya 9-5, İskoçya'ya 6-5 ve İtalya'ya 7-6 yenildi.

Ay-yıldızlılar böylece ilk 2'nin doğrudan yarı finale, sonraki 4 ekibin ise play-off turuna yükseldiği 13 takımlı grupta 10. sırayı alarak elendi.

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