Milli takım Ermenistan'ı 7-0 mağlup etti

Kaynak: Haber Merkezi
Milli takım Ermenistan'ı 7-0 mağlup etti
U19 Kadın Millî Takımımız Ermenistan karşısında tarihi bir zafer elde etti.

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur 2. Maçında U19 Kadın Millî Takımımız Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

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Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede millilerimiz Ermenistan’ı 7-0 mağlup etti.

Millilere galibiyeti getiren golleri uana Türçin (Dk.2), Mine Yıldız (Dk. 3 ve 63), Yuna Demir (Dk. 9), Berfin Ceylan (Dk. 44 ve 60), İlayda Cansu Kara (Dk. 66 Pen.) kaydetti.

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Bu sonuç ile birlikte millilerimiz 2024-2025 sezonunda A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

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