Milli takım Ermenistan'ı 7-0 mağlup etti

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur 2. Maçında U19 Kadın Millî Takımımız Ermenistan ile karşı karşıya geldi.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede millilerimiz Ermenistan’ı 7-0 mağlup etti.
Millilere galibiyeti getiren golleri uana Türçin (Dk.2), Mine Yıldız (Dk. 3 ve 63), Yuna Demir (Dk. 9), Berfin Ceylan (Dk. 44 ve 60), İlayda Cansu Kara (Dk. 66 Pen.) kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte millilerimiz 2024-2025 sezonunda A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
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