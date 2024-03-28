Milli takım EURO 2024'te gruptan çıkabilecek mi? Yapay zeka maç maç sonuçları açıkladı

Kaynak: Medya Radar
Milli takım EURO 2024'te gruptan çıkabilecek mi? Yapay zeka maç maç sonuçları açıkladı
Google yapay zekası Gemini A Milli Takım'ın EURO 2024'teki geleceğini tahmin etti.

EURO 2024 öncesi son hazırlıklarını çalışmalara devam eden A Milli Takım hazırlık maçlarında Macaristan’a 1-0 Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu.

Haziran ayında başlayacak EURO 2024’te F Grubu'nda; Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile eşleşen millilerin grubu kaçıncı sırada bitireceğini Google yapay zekası Gemini açıkladı.

Portekiz karşısında millilerin mağlup olacağını söyleyen Gemini Çekya ve Gürcistan karşısında ise galibiyetle ayrılarak grubu 6 puanla 2. Sırada bitireceğimizi ifade etti.

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin milli takıma büyük katkı vereceğini belirten Gemini en büyük zaafımızın ise defans hattında olduğunu açıkladı.

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