Milli Takım Fransa'ya 5-0 yenildi

Alanya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye, üçüncü maçında Fransa'ya 5-0 yenildi.
Milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milliler, grubundaki ilk yenilgisini aldı.
İlk maçında Hırvatistan'ı 7-2, ikinci müsabakasında Bulgaristan'ı 11-0 yenen milliler, 6 puanla 3. sırada yer alıyor.
Milli takım dördüncü maçında 14 Temmuz Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak. (AA)
Alanya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye, üçüncü maçında Fransa'ya 5-0 yenildi.