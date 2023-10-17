Milli Takım Letonya'ya yenildi

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye Letonya'ya mağlup oldu.

KAYNAK: AA
Milli Takım Letonya'ya yenildi

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü maçında Türkiye, Letonya'ya deplasmanda 2-1 yenildi.

Jelgava şehrindeki Zemgales Olympic Centre'da oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede milli takımın tek golü 15. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.

Letonya'ya galibiyeti getiren golleri ise 26. dakikada Vapne ve 80. dakikada Melnis'ten geldi.

Dördüncü maçında 3. yenilgisini alan Türkiye 3 puan ile 6 takımın yer aldığı grupta 5. sırada kaldı. Beşinci maçında 2. galibiyetini elde eden Letonya ise puanını 7'ye yükseltti ve ikinci sıraya çıktı.

Ümit Milli Futbol Takımı gruptaki beşinci maçını 21 Kasım'da Norveç ile Alanya'da oynayacak.
(AA)

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