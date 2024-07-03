Milli takım milyarlık Alman şirketini patlattı

A Millilerimizin 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’ya karşı aldığı 2-1’lik tarihi zafer ülkemizde olduğu kadar Almanya’da da gündem oldu.

Yurt dışında en fazla Türk’ün yaşadığı Almanya’da milyonlarca gurbetçi zaferimizi soluksuz takip etti.

Ancak millilerimizin bu zaferini izleyenler kadar izleyemeyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı.

MAÇ ŞİFRELİ YAYINLANDI

Türkiye – Avusturya maçının Almanya’daki yayıncı kuruluşu Magenda TV karşılaşmayı yüksek gelir beklentisi ile şifreli yayınlama kararı aldı.

51 euro karşılığında pek çok gurbetçimiz Magenda TV'ye abone olurken maç saatinde sıkıntılar art arda geldi.

YOĞUN TRAFİĞİ KALDIRAMADILAR

Alman kanal maç saatinde abone sayısı olarak büyük bir artış sağlayıp büyük bir gelir elde ederken yayın sağlayıcı Telekom şirketi bu artan trafiği kaldıramadı.

Artan trafik nedeniyle yayında sıkıntılar yaşanırken pek çok abone karşılaşma sırasında donma ve sinyal yok hataları almaya başladı.

YOUTUBE'DAN YAYINLADILAR

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Magenda TV "Özel 16. raundumuza verilen yanıt çok büyük ve beklentilerimizi fazlasıyla aşıyor" dedi.

Yaşanan sorunlar bir türlü aşmayı başaramayan milyar değere sahip Alman yayıncı karşılaşmayı Youtube üzerinden vermeye başladı.

REKOR KIRMALARI BEKLENİYOR

Alman yayıncının Türkiye - Avusturya maçı için resmi sonuçlar açıklanmasada reyting rekoru kırmış olması bekleniyor. EURO 2024'teki bir önceki reyting rekoru İsviçre'nin Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği grup mücadelesiydi.

Yayıncı kuruluş ve telekom şirketi millilerimizin Cumartesi günü oynanacak olan Hollanda maçı öncesi gerekli tedbirleri alacağını duyurdu.