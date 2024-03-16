Milli Takım Slovenya'yı 22-12 mağlup etti

19 Yaş Altı Avrupa Sutopu Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye 2. maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Slovenya'da düzenlenen organizasyonda milli takım ev sahibi Slovenya'yı 22-12 mağlup etti.
İlk maçında da Gürcistan'ı 13-7 mağlup eden Türkiye böylece turnuvaya 2'de 2 yaparak başladı.
Türkiye, üçüncü maçında yarın İsviçre'yle TSİ 19.00'da karşılaşacak.
Yedişer kişilik iki takım ile oynanan sutopu karşılaşmaları dört periyottan oluşmaktadır. Su içerisinde yüzerek, topun rakip takımının kalesine atılması hedeflenmektedir.
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