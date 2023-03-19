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Stefan Kuntz Alman basınına depremi anlattı: Bu büyük bir kader darbesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman basınına deprem hakkında konuştu. Kuntz deprem için "Bu büyük bir kader darbesi" dedi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 10:32
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Milli Takım teknik direktöründen flaş açıklamalar

Stefan Kuntz Alman basınına depremi anlattı: Bu büyük bir kader darbesi
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Today in the Stadium'da Philipp Eger'in sorularını yanıtladı. 

"BU BİZİM HAYAL GÜCÜMÜZÜN ÖTESİNDE"
Eger'in "Türkiye'de yaklaşık 50.000 kişinin ölümüne neden olan korkunç depremden birkaç hafta sonra futbolu tekrar düşünebilir misin?" sorusuna Kuntz "Evet, bu böyle. Bu irade “bir yere gitmeli” artık güçlü bir şekilde hissedilebilir. Kaza anında ben de İstanbul'daydım.  Bunu hayal bile edemiyoruz. Bu bizim hayal gücümüzün ötesinde" dedi.

"ÖDEME SIRASINDA HER ŞEY BAĞIŞLANDI"
"Türkiye'deki depreme yardım etmek için bir yol izlediniz?" sorusunu ise Kuntz "Depremden iki gün sonra Neunkirchen'de (Kuntz'un memleketi) bir süpermarkette kasadaydım. Sahibi türk. Birlikte bir şeyler yapalım dedik. O saatte ödeme sırasından çıkan her şey bağışlandı. Tahliye araçları ve konut konteynırları ile ilgiliydi. Şimdi sıhhi tesisatı doğru bir şekilde alabileceğinizi görmelisiniz. Deprem bölgesinin bir bölümünde de su baskınları yaşandı. Gerçekten kaderdir" ifadelerine yer verdi.

ERMENİSTAN KONUSUNU DEĞERLENDİRDİ
Ermenistan- Türkiye eşleşmesini değerlendiren Alman Teknik Adam "Bu büyük bir konu. Ermenistan ile Türkiye arasındaki büyük gerilim var" dedi.

"BU BÜYÜK BİR KADER DARBESİ"
Depremin hala oyuncuları etkilediğini ve bunun kader büyük bir kader darbesi olduğunu vurgulayan Kuntz "İnsanları zaferlerle yeniden mutlu ederek onlara yeniden umut vermeye hazır mısınız? Ve kampımızın ortasında Ramazan yeniden başlıyor. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için birçok insana sordum ve koç arkadaşlarımı ziyaret ettim. Genel olarak şöyle bir durum var; Şimdi şans - ve Türkiye'nin içinde bu var - bu büyük bir kader darbesi, ama onlar da bu kader darbesinden daha güçlü çıkmak istiyorlar. Bayrakla bu özdeşleşme Türkiye'de çok belirgindir. Ve tabii ki milli takım artık bunu başarı ile sağlayabilir" cümlelerine yer verdi.

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