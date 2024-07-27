Milli takıma forma yerine pijama giydirdiler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, dün akşam yapılan görkemli törenle açılışı yaptı.

Tören, 206 delegasyonun katılımıyla ve 10 bin 500 sporcunun yer almasıyla dikkat çekti.

TÜRKİYE İÇİN HAZIRLANAN KIYAFETLER GÜNDEM OLDU

Sporcular, Sen Nehri üzerinden geçerek sporseverleri selamladı.

Ancak Türkiye'nin Olimpiyat kıyafetleri, açılışa damgasını vurdu.

ELEŞTİRİ ALDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz ile milli boksör Busenaz Sürmeneli taşıdı.

Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat kıyafetleriyle kameralara poz verdi.

Türkiye için hazırlanan kıyafetler, 'pijama takımına' benzetildi ve büyük tartışmalara yol açtı.

Ünlü gazeteci İsmail Er, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

''OLİMPİYATLARA ASTERİKS'İN PİJAMASI İLE GİDİLMEZ''

İsmail Er, Türkiye'nin Olimpiyat kıyafetlerini hayali bir çizgi roman karakteri olan 'Asteriks'e benzetti ve, ''Liyakat adalet olmayınca ne giyim tarzı ne yemek tarzı kalır. Fransa'ya Olimpiyatlar Asterix'in pijaması ile gidilmez. Nedir bu özenti. Yarışma açarsın ülkemizde sürdürüyor tekstilci, stilist vs var. Merak etmeyin fatura keserler! Kim verdi bu onayı siparişi! Yazık!'' ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR'DAN PİJAMA PAYLAŞIMI

Bir başka tepki de ünlü gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

Uğur Dündar ise "Olimpik gururumuz Busenaz Sürmeli ve Mete Gazoz'u ilk kez pijamalarıyla görüyorum..." paylaşımını yaptı.

329 ALTIN MADALYA İÇİN TER DÖKECEKLER

Paris 2024 Olimpiyatlar'ında toplam 206 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 sporcu, 32 spor dalında, toplam 329 altın madalya için ter dökecek.

Olimpiyat, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanmaya devam edecek.