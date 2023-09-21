Milli Takıma yeni Fatih Terim bulundu. Hamit Altıntop yönetime sunacak

TFF'nin Milli Takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu'na Nuri Şahin ismini önerecek.

Altıntop'un tavsiyesi teknik adam olarak kim gelirse gelsin Nuri Şahin, "Yardımcı hoca" sıfatıyla Milli Takım'da görev alacak.

40 yaşındaki futbol adamının amacı "Yeni Fatih Terim" yaratmak. Terim, Galatasaray'ı ve Milli Takım'ı çalıştırmadan önce Sepp Piontek'in yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı.

TFF yöneticilerin de Nuri Şahin'in Milli Takıma faydalı olacağı düşüncesinde oldukları öğrenildi.

İŞTE ŞAHİN'İ ÖNE ÇIKARAN ÖZELLİKLERİ

Yaşı genç olduğundan dolayı oyuncularla iyi iletişime sahip olacaktır.

4 dil biliyor. Yabancı hoca da gelse futbolcularla rahat bir şekilde köprü görevi kurabilir.

Milli Takım'da her zaman gurbetçi kimliğiyle yer aldı. Mevcut kadroda da gurbetçi sayısı fazla olduğu için onlara tecrübelerini aktarabilir.

Uluslarası başarıya ve tecrübeye sahip.

Ancak Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin şu an için Milli Takım'da görev almaya sıcak bakmadığı öğrenildi.