Milli takımda beklenen oldu. Hocayla yollar ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Voleybol Magazin
Milli takımda beklenen oldu. Hocayla yollar ayrıldı

12 maçta alınan 11 mağlubiyetin ardından Filenin Efeleri'nde Cedric Enard ile yollar ayrıldı.

Voleybol Milletler Ligi’nde çıktığı 12 maçın 11’inden mağlubiyetle ayrılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda flaş bir gelişme yaşandı.

CEDRIC ENARD İLE YOLLAR AYRILDI

Milli takımında Fransız başantrenör Cedric Enard ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Cedric Enard’dan boşalan koltuğu ise takımın yardımcı antrenörü Umut Çakır’ın getirildiği belirtildi.

4 AĞUSTOS'TA KAMPA GİRECEKLER

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek olan Filenin Efeleri 4 Ağustos’ta İstanbul’da kampa girecek.

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