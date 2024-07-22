Milli takımda beklenen oldu. Hocayla yollar ayrıldı

Voleybol Milletler Ligi’nde çıktığı 12 maçın 11’inden mağlubiyetle ayrılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda flaş bir gelişme yaşandı.
CEDRIC ENARD İLE YOLLAR AYRILDI
Milli takımında Fransız başantrenör Cedric Enard ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Cedric Enard’dan boşalan koltuğu ise takımın yardımcı antrenörü Umut Çakır’ın getirildiği belirtildi.
4 AĞUSTOS'TA KAMPA GİRECEKLER
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek olan Filenin Efeleri 4 Ağustos’ta İstanbul’da kampa girecek.
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