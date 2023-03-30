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A Milli Futbol Takımı gol averajını düzeltemiyor

A Milli Futbol Takımı’nın, genel gol averajındaki kötü durumu son oynadığı iki karşılaşmada da devam etti.  

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:30
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Milli Takımda gol sıkıntısı

A Milli Futbol Takımı gol averajını düzeltemiyor
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Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ
Mağlubiyet sayısı galibiyet sayısından fazla iken; A Milli Takımımız özellikle son aylardaki maçlarında, galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkarmayı başarmıştı. Son iki karşılaşmasından 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ayrılan ay yıldızlı ekip, averajındaki eksi olan gol farkını ise bir türlü kapatamıyor.               
     A Milli Futbol Takımı; Süper Lig’e verilen arada, Avrupa Şampiyonası 2024 Grup Elemeleri’nde oynadığı  ilk 2 maçta, deplasmanda Ermenistan önünde 1 galibiyet alırken, içerde Hırvatistan önünde 1 mağlubiyet aldı. 
     A Milli Futbol Takımı; oynadığı bu son iki 90 dakikayla  birlikte, tarihinde toplam 614 maça çıkmış oldu.
    A Milli Futbol Takımı;100 yıllık tarihinde 335'i resmi, 279'u  özel olan 614 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 232 yenilgi ve 145 beraberlik  yaşadı.
     Ay-yıldızlı ekip, 262'si deplasmanda, 269’u evinde, 83'ünü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere, toplam 834 gol atarken, kalesinde 878 gol gördü. Haliyle atılan ve yenilen gollerde -44 gibi kötü bir gol averajı bulunan A Milli Takım, bugüne kadar 5 kıtadan 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Millilerimiz, 614 karşılaşmanın 531'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.         
    Kırmızı beyazlılar, tarihinde en farklı yenilgilerini; Mısır’a 7-1, Hollanda’ya 6-1, Almanya’ya 7-2, Polonya’ya ve iki kez de İngiltere’ye olmak üzere 8-0’lık aynı sonuçlarla aldı. En farklı skorlu galibiyetlerini ise İran’ı 6-1, Kazakistan, Litvanya ve Cebelitarık’ı 6-0 ve de Suriye, Güney Kore ve San Marino’nun karşısında 
7-0'lık sonuçlarla almıştı.

     HÜKMEN GALİBİYET YUNANİSTAN MAÇI
          A Milli Futbol Takımı, geride kalan 614 maçının birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona ermişti. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etmişti.
     Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştı.

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