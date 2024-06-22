Milli Takım'da Portekiz maçı öncesi flaş Arda Güler gelişmesi

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Milli Takım'da Portekiz maçı öncesi flaş Arda Güler gelişmesi

A Milli Takım'da bu akşam oynanacak kritik Portekiz maçı öncesi gözler Arda Güler'e çevrildi.

EURO 2024'te gruptaki ikinci maçını bu akşam Portekiz'le yapacak olan A Milli Takımımız'da gözler Arda Güler'e çevrildi.

Arda Güler ilk 11'de olacak mı, olmayacak mı? Bu sorunun cevabı merak edilirken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın genç oyuncuyla bir görüşme yaptığı belirtildi.

Arda Güler, Gürcistan maçı sonrası yapılan antrenmana katılmamıştı. Yapılan bilgilendirmede Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığı, dinlendirilmesinin amaçlandığı ifade edilmişti.

Montella'nın Arda Güler'le bir görüşme yaparak kendisini nasıl hissettiğini sorduğu ifade edildi.

Yorgunluğun sakatlığa yol açabileceği endişesini taşıyan Montella'nın sağlık ekibiyle de yapacağı görüşme sonrası Arda Güler'le ilgili kararını vereceği belirtildi.

Arda Güler'i kulübeye çekmeyi de düşünen Montella'nın alternatifi olarak da Yunus Akgün'ü düşündüğü öğrenildi. Yunus Akgün ilk 11'de sahaya çıkarsa Arda Güler maçın gidişine göre ikinci yarıda oyuna alınacak.

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