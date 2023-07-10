Milli takımda rüşvet skandalı! Takıma giremeyen Abdullah Doğan açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Abdullah Doğan, Türk Milli Takımı'nı seçtiği için pişman olduğunu ifade etti. Doğan ayrıca Milli takımdaki skandalı açıkladı.

Milli takımda rüşvet skandalı! Takıma giremeyen Abdullah Doğan açıkladı

Futbolculuk kariyerine Almanya'da başlayan ve şu an Tuzlaspor'da kariyerini sürdüren Abdullah Doğan, Türk Milli Takımı'nı seçtiği için pişman olduğunu söyledi.

26 yaşındaki futbolcu Abdullah Doğan, milli takım tercihinde hata yaptığını ifade etti.
Doğan ''Almanya'da yetişip Almanya Milli Takımı'ndan teklif almama rağmen Türkiye Milli Futbol Takımı'nı seçtim. Ülkeme hizmet etmek istedim ama şu an çok pişmanım'' ifadelerini kullandı.

Açıklamasını sürdüren Abdullah Doğan, ''Geçen sezon devre arasında Tuzlaspor ile sözleşme imzaladım. Oradan ise Diyarbakırspor'a kiralık olarak transfer oldum. Yarım sezonluk için 350 bin TL alacağım vardı. Ama bana 30 bin TL verdiler. Kulüp bana geri kalan parayı ödemedi. Araya deprem girdikten sonra alacakların verilecek dediler. Devre arasını boş geçirdim. Tuzlaspor ile Diyarbakırspor sahipleri aynı olduğu için ve sezon başında Tuzlaspor'a döneceğim için konuyu üstelemedim. Fakat Tuzlaspor 15 gündür antrenmana başladı ve bana haber vermedi.''

''Kulüp başkanlarından Ferhat İlhanlı'yı arayıp bilgi almak istedim ama beni hep seni yarın arayacağım diye oyaladı. Sözleşmem devam etmesine rağmen bana bir bilgi verilmedi. 3 ay geçmesine rağmen hala beni aramasını bekliyorum.'' dedi.

SKANDAL AÇIKLAMA
Abdullah Doğan sözlerini ''Kulüpte futbolun F'sini bilmeyen, kariyerinde hiç maça çıkmayan ve para yedirilen oyuncular kampa çağrıldı. Werder Bremen altyapısında yetiştim ve Türk olarak yılın oyuncusu seçildim. Yarım sezondur Türkiye'ye geldim. Burası kariyerimin sonu olacak gibi. Taraftardan özür dilerim ama alacaklarımı ödemedikleri için Diyarbakırspor'u FIFA'ya şikayet edeceğim'' ifadelerini kullanarak sonlandırdı.

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