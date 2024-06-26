Milli takımda saatler kala müjde

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 grup aşaması son maçında bu akşam (Çarşamba) saat 22.00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçından galibiyet ikinci maçından ise hezimet ile ayrılan ay-yıldızlılar karşılaşmadan puan çıkarması halinde grubu ikinci sırada bitirecek.
GÖREV BEKLİYOR
Kritik mücadelenin başlamasına artık saatler kalırken herkesin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.
Portekiz maçı öncesi sakatlanan Mert Günok Montella ile görüşerek görev vermesi halinde sahaya çıkabileceğini ifade etti.
İlgili Haberler