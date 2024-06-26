Milli takımda saatler kala müjde

Kaynak: Haber Merkezi
Milli takımda saatler kala müjde

Çekya karşısına çıkacak olan millilerimizde Mert Günok sevindirdi.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 grup aşaması son maçında bu akşam (Çarşamba) saat 22.00'de Çekya ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçından galibiyet ikinci maçından ise hezimet ile ayrılan ay-yıldızlılar karşılaşmadan puan çıkarması halinde grubu ikinci sırada bitirecek.

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GÖREV BEKLİYOR

Kritik mücadelenin başlamasına artık saatler kalırken herkesin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

Portekiz maçı öncesi sakatlanan Mert Günok Montella ile görüşerek görev vermesi halinde sahaya çıkabileceğini ifade etti.

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