Milli takımda Samet Akaydin şoku

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Milli takımda Samet Akaydin şoku

A Milli Takımımız'da sakatlanan Samet Akaydin maça devam edemedi ve oyundan çıktı.

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